Ученые из Японии рассказали, что спасет людей от облысения. По их словам, это химикат полидиметилсилоксан, который используют для жарки картошки фри. Используя его, им удалось зародыши фолликулов волос.

Новость о том, как после недавнего открытия ученых из Японии в мире будут бороться с облысением, описало новостное агентство Metro. Согласно статье, которую оно опубликовало, идея применять в этой сфере полидиметилсилоксан появилась после рассмотрения схемы, как жарят картошку фри. В последнем случае для достижения нужного результата применяют этот химикат. Такое решение обусловлено тем, что он отлично пропускает кислород. Путем дальнейших исследований стало понятно, что именно это свойство поможет придумать средство от облысения.

Метод не может гарантировать прекращение выпадения волос, однако поможет восстанавливать волосяные участки там, где их не осталось. Используя химикат, ученые смогли вырастить зародыши фолликулов волос. Впоследствии в ходе эксперимента их пересадили грызунам, и они прижились. Более того, такие действия принесли плоды: через пару дней у подопытных мышей появилось по нескольку пучков волос. Таким образом, в будущем жаренная картошка может спасти людей от облысения.