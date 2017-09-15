Исследователи опровергли главный миф омоложения человечества

Исследователи из Калифорнийского института в Лос-Анджелесе более детально изучили способ омоложения людей, который основали на усилении активности белков, способных удлинять теломеры.

Как выяснилось, этот способ ускоряет старение, не замедляя его процесс. Научное исследование опубликовали в журнале Nature Communications.

Теломерами называют концевой участок хромосом, которые могут повлиять на предотвращение потери ДНК при делении клеток. Стало известно, что применяющаяся анти-возрастная терапия, которая основана на усиленной активности теломеров, лишь способствует старению.

Этим самым способом специалисты опровергают мнение, что омоложение человечества возможно добиться, предотвратив укорочение концовок хромосомы.