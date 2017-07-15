Уфологи: Иисуса Христа на Землю подбросили пришельцы

Иисуса Христа в младенчестве на Землю подбросили пришельцы. Об этом уфологи сообщили после изучения древних фресок с изображением появления Сына Божьего среди людей.

В монастыре Высокие Дечаны в Косово запечатлели на фото необычную фреску. На ней изображено пришествие Иисуса Христа на Землю, однако оно опровергает всем известную теорию о непорочном зачатии Девы Марии. На фреске нарисованы люди, поднявшие головы к небу, где летит объект, похожий на комету или космический корабль с младенцем "на борту". Это изображение стало поводом для предположения о том, что Иисуса Христа на Землю на самом деле подбросили пришельцы.

Также уфологи напомнили о явлении так называемой Вифлеемской звезды, которая согласно Евангелию от Матфея дважды вспыхнула в небе в ночь рождения Христа и больше не появлялась никогда. На месте падения этой звезды волхвы обнаружили младенца и Марию. Это, по мнению исследователей внеземной жизни, ясно свидетельствует об "инопланетном" происхождении Иисуса Христа, и они уверяют, что подтверждение этому можно найти в рукописях, хранящихся в музее Пенсильвании.