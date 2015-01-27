Ученые смогли обнаружить в Млечном Пути самую древнюю звезду

Испанские ученые благодаря новому методу смогли найти самую древнюю звезду в галактике Млечный Путь. Как оказалось, она практически в три раза превышает возраст Солнца.

Новый метод исследования испанских ученых заключается в том, чтобы точно определить концентрацию железа и углерода в звездах. При помощи него специалистам удалось найти самую старую звезду Млечного Пути, которая носит название J0815+4729. Выяснилось, что возраст данного светила достигает более 300 миллионов лет после произошедшего во Вселенной Большого взрыва, а это значит, что оно в три раза старше Солнца.

Ученые установили, что звезда J0815+4729 содержит в себе максимальную концентрацию железа и углерода. Возраст звезды удалось уточнить при помощи спектроскопов, которые и передали информацию о ее химическом составе.

Специалисты также отметили, что самая древняя звезда от Земли находится на расстоянии около 32,600 световых лет, а расположилась она в галактическом гало, то есть даже не в основной массе звезд Млечного Пути.