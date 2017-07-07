Ученые из Петербурга обнаружили в Антарктиде самый древний лед на Земле

Ученые из Санкт-Петерубруга отыскали на объекте в Антарктиде наидревнейший пласт льда на планете. Об этом СМИ сообщил Алексей Екайкин из Института Арктики и Антарктики.

Участники научной экспедиции сделали открытие в пределах российской исследовательской станции "Восток". Местные специалисты извлекли из недр образец возрастом примерно 1,3 миллиона лет. Ранее старейшим считался "голубой лёд" в 1 миллион лет, который добыли в Сухих Долинах рядом с американской станцией Мак Мердо.

Теперь полученное вещество отправят в Санкт-Петербург, где работники Института внимательно изучат его с применением лабораторного оборудования. Предполагается, что экспертиза позволит определить земной климат, который царил в эпоху замерзания.