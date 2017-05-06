Американские генетики обнаружили в ДНК человека "таймер мутаций"

Американские генетики обнаружили в человеческой ДНК своеобразный квантовый "таймер", провоцирующий мутации. Их открытие опубликовали в журнале Science Daily.

Сотрудники Университета Дьюка уловили "квантовые колебания" и пришли к выводу, что некоторые отклонения начинают возникать только после достижения человеком определенного возраста. Время является "триггером" для изменений на клеточном уровне. Изучение процесса показало, что гуанин и тимин в генетической цепочке способны на 0,001 секунды видоизменять форму, провоцируя появление неправильного значения в коде. Предполагается, что именно такие сбои способны спровоцировать развитие раковых клеток спустя многие годы. Кроме того, они могут служить человечеству возможностью эволюционных изменений.

Первыми теорию о существовании такого явления в 1953 году рассказали Джеймс Уотсон и Френсис Крик, открывшие двойную спираль ДНК. Они предположили, что деформация нуклеотидных оснований станет причиной мутаций.