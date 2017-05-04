Ученые нашли влияющие на тревогу и страх клетки мозга

Ученые, работающие в Колумбийском и Калифорнийском университетах, нашли клетки головного мозга, которые влияют на чувство страха и тревоги. Соответствующая научная работа опубликована в журнале Neuron.

Исследователи провели ряд экспериментов с участием мышей, в ходе которых их мозги были видны через мощные микроскопы. Во время изучения эксперты зафиксировали активность определенных зон гиппокампа при возникновении стрессовых для животных ситуаций. Для создания таких условий их поднимали на платформах или оставляли в пустом открытом месте.

Удалось установить, что интенсивность тревожных ощущений проявлялась в активности отдельных нейронов, которые при испуге стимулировали двигательные участки. Искусственное воздействие на них позволяло привести грызунов в состояние покоя. Научные сотрудники отмечают, что открытие позволит в будущем разработать более эффективные медикаменты для борьбы с беспокойствами. Осталось лишь выяснить, есть ли отличия в обнаруженных нейронах перед другими, благодаря которым процесс можно регулировать.