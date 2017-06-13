Археологи отыскали на севере Англии следы легендарной "Великой армии" викингов

Археологи отыскали в могиле на севере Англии следы вероятного существования "Великой языческой армии" викингов, которая существует в легендах. Об этом они пишут в статье для научного журнала Antiquity.

Новую информацию удалось обнаружить в древнем массовом захоронении близ британского города Рептон, которую вскрыли около 40 лет тому назад. Внутри могут покоиться воины мифического военного образования, которое, согласно теории, разграбило королевства кельтов в Средние века.

По словам сотрудницы Бристольского университета Кэт Джармен, в настоящий момент специалисты делают корректную датировку с целью установить истинный возраст останков. Находка позволяет с высокой вероятностью предполагать, что речь действительно идет о тех самых викингах, которые подготовили Британию к созданию первых скандинавских поселений. Для более точного определения дат эксперты учли также тот факт, что питание людей влияет на изотопный состав костных и других тканей организма. Учитывая, что скандинавские налетчики питались, по большей части, рыбой - в их костях может быть повышенное содержание углерода, что "старит" их при экспертизе. Сделав поправку на этот фактор, можно утверждать - 200 человек из могилы в Рептоне были зарыты около 872-885 годов н.э.