Учёные: Собаки кусают не только тех, кто их боится

Ученые из Ливерпуля в ходе исследований установили, какие же люди чаще всего подвержены укусу собаки.

3 февраля в городе Чешир 694 жителя приняли участие в опросе, кто и как часто подвергался нападению "лучшего друга человека". 172 рассказали, что на них были совершены нападения как минимум один раз. Также оказалось, что мужчин собаки кусают практически в два раза чаще, чем женщин.

Из слов Ливерпульских ученых понятно, что собаки агрессивно реагируют на незнакомых людей намного чаще, чем на знакомых. Вероятность укуса знакомого для собаки человека тоже есть, но это очень редкий случай. Собачий укус чаще могут получить люди, у которых резкие перепады настроения. При том, чем больше возраст "жертвы", тем больший шанс получить повреждение.