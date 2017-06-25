Учёные: Атмосфера Марса и Венеры может использоваться для топлива

Специалисты в области астрофизики заявили, что атмосфера Марса и Венеры может использоваться для топлива. По словам представителей миссий «Экзомарс» и «Орбита Венеры», которые имеют отношение к американскому аэрокосмическому агентству NASA, на низких орбитах обнаружено особое вещество, как сообщает VladTime.

Анализ проб воздуха Марса и Венеры показал необычный итог. Активные ионные заряды создают то, что может использоваться в качестве экологичного топлива в наземном транспорте. Это будет существенно безопаснее, чем бензин. Также в составе марсианской и венерианской атмосферы есть ряд частиц, о которых человечество просто не имеет представления.

Если по итогу изучения их характеристик окажется, что они более мощные, чем радиоактивный нуклид урана-235, то людям больше не понадобятся атомные станции, и можно будет обратиться к альтернативной энергетике. В настоящее время проводятся активные исследования вещества из атмосферы Марса. Вердикт того, насколько оно действительно пригодно, как топливо, вынесут в конце 2018 года.