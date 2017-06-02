Ученые выяснили, как рост партнеров влияет на отношения в семье

Американские ученые во время очередного проведенного исследования смогли выяснить, как рост партнеров влияет на счастливые семейные отношения. В исследовании ученых приняли участие более 8 000 человек разного роста и с разными отношениями в семье.

Специалистам удалось установить, что те пары, где мужчина был выше своей женщины, были гораздо счастливее тех, в которых была обратная ситуация или же партнеры были одного роста. Так ученые отметили, что на создание теплых взаимоотношений в семье влияет то, какого роста мужчина.

Исследователи назвали результаты своего эксперимента простой биологией. Так, рост мужчины способен также рассказать о статусе его репродуктивного успеха. Кроме того, такие особенности создания крепких и счастливых взаимоотношений в семье кроются в подсознании женщин. Представительницы прекрасной половины человечества подсознательно воспринимают высокого мужчину как надежного партнера, который сможет их защитить в любой ситуации.