Здоровые куры в США растут без антибиотиков

Фермеры США могут определять кур с развитой иммунной системой, которые растут более здоровыми и менее подвержены атаке болячек.

Хемокин и цетокин – эти два химических элемента прямым образом влияют на процесс выявления кур с сильным иммунитетом. Находясь в организме птицы они увеличивают активность лейкоцитов, которые нейтрализуют вредные микроорганизмы в крови птицы. Такой способ позволяет обходиться без антибиотиков. Ученые уже активно работают над первым выводком, у которого будет повышен иммунитет и они будут независимы от применения антибиотиков, которые применяются для защиты птиц от болячек. При скрещивании специально отобранных пород птиц значительно снижаются затраты на их выращивание, что прямым образом отображается на конечной стоимости для потребителя.