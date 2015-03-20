Солнечное затмение привело к появлению особых изгибающихся волн в атмосфере Земли

Солнечное затмение 21 августа 2017 года привело к появлению особых волн в атмосфере Земли. Они изгибаются по своей амплитуде в пиковой точке, что приводит к значительным колебаниям.

Эксперты отмечают, что несмотря на большое количество времени, прошедшее с дня солнечного затмения, есть много необъяснимого, появившегося из-за него. Особенно специалистов интересуют электрифицированные слои, расположенные на расстоянии от 80 до 1000 километров, то есть, ионосфера. Так и были заметны особые волны, как сообщает «Версия.Инфо». Эксперты подозревали, что такое возможно, однако долгое время не наблюдали.

Засечь это удалось в обсерватории Гейстака Массачусетского технологического института и Университете Тромсё в Норвегии. Для исследования задействовали американскую систему глобального позиционирования. Более подробно явление таких волн специалисты надеются исследовать при повторении полного солнечного затмения, то есть, 8 апреля 2024 года.