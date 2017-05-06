NASA продемонстрировало панораму Марса
Представители NASA опубликовали панорамную запись кратера Гейл, который расположен на Марсе.
Данная запись была сделана при помощи марсохода под названием Curiosity, который несколько лет назад достиг Красной планеты и с момента своего приземления занимается ее исследованием. Специалисты не скрывают, что уникальные в своем роде кадры были сняты с высоты 327 метров и сделаны 25 октября минувшего года, но нашей планеты они смогли достигнуть недавно.
Отмечается, что подобная запись является наиболее полной, которую ученым удалось получить от Curiosity. Ученые рассчитывают, что с ее помощью им удастся более подробно изучить поверхность Марса.
Напомним, что ранее американский уфолог Скотт Уоринг рассказал о своих достижениях в изучении фотографий с Марса. На снимках он сумел разглядеть несколько человеческих лиц.