Археологи обнаружили в Великом Новгороде шахматы XIV-XV веков

Во время раскопок в Великом Новгороде обнаружили набор фигур для шашмат, который датируется XIV-XV веками. Так объявил научный сотрудник Центра по организации и обеспечению археологических исследований Новгородского объединенного музея-заповедника Михаил Петров.

Специалист рассказал, что артефакты были найдены во время работ в раскопе Дубошин II, который расположен в пределах исторического центра города. Всего находка насчитывает 19 фигурок из гагата и несколько обломков. Таким образом, речь идет о неполном наборе.

Ранее XVI Троицкий раскоп подарил ученым три деревянных фигурки - коня, короля и ладью. Они украшены алой краской. Предполагается, что предметы принадлежат к XIV веку. Здесь же некоторое время назад уже находили костяные фигуры.