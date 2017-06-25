Информация с «Кассини» подтвердила обитаемость спутника Сатурна Титана

Межпланетная станция «Кассини» добыла необходимую информацию, доказывающую факт обитаемости спутника Сатурна Титана. Подозрения многих астрономов вот-вот могут оправдаться.

Поиски жизни за пределами нашей планеты не прекращаются. Так, на этот раз астрономы заявили о том, что космическая станция «Кассини» обнаружила нечто подтверждающее то, что Титан (спутник Сатурна) обитаем.

Основным доказательством этого стало присутствие на Титане химического соединения, а именно ванилового цианида, который может стать таким себе родоначальником всего живого на планете.

Следовательно, при определенных обстоятельствах здесь могли бы зародиться примитивные микроорганизмы.

Примечательно то, что виниловый цианид переполняет Титан: он содержится не только в озерах, но и в атмосфере, поэтому он входит в метановый цикл, то есть переносится по всей Луне.