Российские ученые будут искать инопланетную жизнь в созвездии Лебедя

Одна из звезд, которая находится в созвездии Лебедя, манит своей яркостью исследователей. Российские ученые надеются обнаружить на ней инопалнетную рассу.

Официального названия у нее нет, но ее называют Табби, по имени того, кем она впервые была замечена, Табеттой Бояджан. Отдельные ученые высказывают мнение, что такое сияние объясняется присутствием инопланетян. Такую версию смогут проверить и российские космонавты, так как в планах у Российской академии наук стоит программа фундаментальных космических исследований на этот год. Российскими исследователями активно рассматривается более приземленная версия, согласно которой происходит неравномерное затемнение звезды кометами. Яркое сияние было обнаружено в 2015 году. Ученые со всего мира начали выдвигать свои гипотезы. Так, американскими учеными было предположено, что колебания яркости звезды можно объяснить неравновесными термодинамическими процессами в ней самой. Словацкие специалисты выдвинули теорию о присутствии нескольких планет на орбите звезды, которая окружена пылью и обломками.