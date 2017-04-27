Россия присоединилась к США для разработки медобеспечения в космосе

Россия совместно с партнерами из США приступит к разработке специального медицинского обеспечения космонавтов на орбите. Группа специалистов приступит к работе в конце 2018 года.

Представители Института медико-биологических проблем РАН и подразделения NASA Human Research Program объединятся дл создания медицинского обеспечения в дальнем космосе. Подобное решение было принято на совещании совместной рабочей группы по исследованиям в области космической биомедицины и биологии.

Иван Моисеев, глава Института космической политики, научная группа определит меры защиты экипажа от космического излучения и других воздействий в дальнем космосе.

Кроме того, на повестке дня у медицинской группы стоит изучения возможностей человека пребывания на станции и какая защита для этого необходима.