В Южном Уэльсе нашли новый вид древних рептилий

В Южном Уэльсе близ Кардиффа специалисты из Университета Бристоля нашли новый вид древних рептилий. Они жили на Земле 205 миллионов лет назад.

Открытие было совершено выпускницей Университета Бристоля Эмили Кил в рамках её итогового проекта по присвоению степени в палеонтологии. Новому виду рептилий дали название Clevosaurus cambrica. Образцы, изучаемые Эмили Кил, были собраны ещё в 50-х годах прошлого века в известняковом карьере Pant-y-Fynnon.

Там очень много трещин и небольших пещер, заполненных костями мелких видов рептилий. Clevosaurus cambrica первоначально посчитали сходным с крокодилообразным Terrestrisuchus, сравнивали и с другими, однако расположение зубов оказалось уникальным. По ним специалисты вывели, что рептилия питалась насекомыми и животными помельче, как сообщает «Версия.Инфо».