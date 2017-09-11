Ученым удалось найти метод остановки света

Специалисты выступили с заявлением, что изобрели метод, с помощью которого можно останавливать движение света. Данное открытие может пригодиться при создании современных гаджетов, а также компьютеров.

Во время совместной работы ученых из Бразилии и Израиля удалось найти способ, который может останавливать лучи света. Специалисты смогли доказать, что луч света может останавливаться при условии его помещения в так называемую «особую точку». Физики произвели расчеты, согласно которым подобные точки можно останавливать при условии столкновения двух одинаковых волн внутри двумерного световода.

Ученые уверены в том, что луч света, совершая прохождение через подобную точку, может останавливаться. Однако, малейшее изменение в подобной конфигурации может вновь возобновить его движение.

Участники исследования выступили с предложением создать уникальную установку, которая будет способна останавливать свет. В дальнейшем она может пригодиться при создании световых компьютеров, а также футуристических гаджетов.