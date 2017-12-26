Треть американок занимаются любовью под влиянием алкоголя

Со слов экспертов, у подобного заявления есть вполне обоснованные причины. Алкогольные напитки, как известно, делают поведение человека более свободным, отодвигая неуверенность в своих поступках на второй план.

Согласно исследований, проведенным американскими учеными, было выяснено, что до 30 % представительниц прекрасной половины человечества в США прибегают к половому акту под влиянием спиртных напитков. Специалисты выступили с заявлением, что подобные результаты являются показателем нравственной деградации населения государства.

Как рассказала одна из опрошенных американок, она любит выпить спиртное, а занятие любовью под воздействием алкоголя доставляет ей гораздо больше удовольствия. Таким образом, девушка объединяет распитие спиртных напитков с занятием любовью. По словам специалистов, подобное заявление имеет вполне обоснованный характер. Употребляя спиртное перед интимной близостью, многие женщины подавляют в себе свою неуверенность. Помимо этого, они настраивают себя на более быстрое достижение результата максимального возбуждения, особенно если перед ними находится партнер, который полностью соответствует их мнению об идеале.