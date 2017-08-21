На севере Гватемалы ученые нашли более 60 тысяч строений майя

Остатки руин свыше 50 тысяч строений древней цивилизации майя были обнаружены на севере Гватемалы, проинформировали представители National Geographic.

В департаменте Пентен на севере Гватемалы археологам удалось найти как минимум 60 тысяч разнообразных построек от древней цивилизации майя. Раньше они были скрыты за густыми занавесами джунглей, а ученые смогли добраться до них только благодаря лазерным радарам – лидарам.

Подчеркивается, что найденные постройки представляют собой десятки городов с немалыми пирамидами и площадями. Как утверждают археологи, для возведения всех этих объектов у майя ушел не один год.

Как отметили ученые, полученные снимки помогли четко понять, что весь данный регион на деле был системой расселения, масштабы, которого ранее сильно недооценивали.

Как сообщают СМИ, по предварительным данным на этой территории могли проживать до 10-15 млн человек, в то время как ранее заявленная численность населения не превышала пяти миллионов.