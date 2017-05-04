Ученые из США создали наиболее реалистичную модель Вселенной

Американские ученые, прибегнув к методу вычислений, заново воссоздали модель Вселенной. С ее помощью перед наукой открылась возможность открыть безграничный космос с новой стороны.

Ученые специалисты Центра вычислительной астрофизики в США спроектировали новую, наиболее реалистичную, модель Вселенной. В частности, сотрудник Центра, Шей Гэнел, ответственно заявляет, что модель Вселенной позволяет ему и его коллегам рассмотреть этапы непосредственного формирования галактик, звезд и других космических объектов. Кроме того, совсем скоро с помощью инновационной модели Вселенной можно будет проследить весь процесс развития космоса и создания нашей планеты.

Примечательно так же то, что модель, предоставляет возможность наблюдать специфику процессов, происходящих в черных дырах, схему распространения тяжелых элементов во Вселенной, и даже возникновение магнитных полей. Она охватывает участок в один миллиард световых лет, а не в 350 миллионов, как было раньше.