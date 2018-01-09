CRISPR поможет больным мышечной дистрофией Дюшенна

Учёные создали инновационную геномную систему CRISPR-Cas9, которая сможет оказать помощью больным мышечной дистрофией Дюшенна. Посредством ее специалисты создали новую сердечную мышцу.

Именно с помощью изобретенной учеными геномной системы CRISPR-Cas9 вскоре болезнь мышечной дистрофии Дюшенна не будет приговором. Главной особенностью изобретения было мутантных участков из матричной рибонуклеиновой кислоты, в которой находится полная информация о первоначальной структуре белков. Клетки ДНК возобновлялись и «перерождались» в так называемые правильные.

Мышечная дистрофия возникает у людей с течением времени, к этой болезни приводят нарушения дистрофина, они же возникают по причине стоп-мутаций в гене. Из-за этого заболевания больные не могут ходить, мышцы их сердца деградируют (то есть возникает кардиомиопатия), что в конечном результате приводит к смерти, причём даже в юном возрасте.