Уфолог рассмотрел на снимке с Марса три человеческих лица

Уфолог из США Скотт Уоринг сообщил о результатах своего изучения снимков с Марса. На снимках эксперт инопланетных цивилизаций рассмотрел три человеческих лица.

Скотт Уоринг снова провел анализ снимков NASA и сообщил о результатах изучения. Так, уфолог вновь нашел на изображениях очертания странных объектов. Пользователи как всегда разделились на две группы. Первая группа верит в «загадочность» объектов, а вторая просит уфологов прекратить рассматривать камни.

На первом снимке уфолог увидел два лица. Как утверждает Уоринг, на данном фото можно рассмотреть лицо тролля и морду медведя без волос. По словам уфолога, такие лица – результат дейтельности пришельцев, которые изобразили очертания существ в камне.

На втором снимке, как полагает Скотт Уоринг, изображено женское лицо.

Уфолог полагает, что на камне можно увидеть лицо, по чертам и виду, похожее на лицо царицы Нефертити. Однако, лицо может «принадлежать» и другому человеку или существу. По мнению Скотта Уоринга, на снимке можно увидеть еще и странные уши, которые свидетельствуют о существовании других цивилизаций.