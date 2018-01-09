Уфологи собрали все «доказательства» присутствия НЛО за 2017 год в одно видео

Уфологи из организации Section 51 собрали все видеозаписи с «доказательствами» факта существования НЛО, сделанными в 2017 году, в один ролик. На видеоклипе, опубликованном на YouTube, можно увидеть все возможные случаи, произошедшие за прошлый год, когда пользователи видели пришельцев или их корабли.

Ролик, длиной почти в 3 часа, вновь разделил пользователей на две стороны. Первая сторона считает, что видео представляет собой неоспоримые доказательства того, что пришельцы существуют. По мнению некоторых пользователей, мировые власти упорно скрывают от человечества информацию об инопланетянах. Кадры на данном видео явно демонстрируют присутствие других цивилизаций.

Другая же половина утверждает, что весь ролик представляет собой фикцию. Многие открыто насмехаются над авторами ролика, указывая на то, что пришельцев не существует. Помимо этого, ряд роликов из трехчасового клипа явно демонстрирует собой результат монтажа. Так или иначе, ролик получил популярность и активно распространяется по Сети.