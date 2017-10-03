Ученый обнародовал данные о родившемся гибриде обезьяны и человека

Известный ученый Гордон Гэллап обнародовал данные о том, что около столетия назад специалистами из Флориды (США) был выведен гибрид человека и обезьяны. Это стало возможным благодаря подсадке семени человека в яйцеклетку шимпанзе.

Стало известно об успешном скрещивании человека и обезьяны, которое проводилось около ста лет назад. Пока что эти данные подтвердил лишь один человек, однако он является специалистом в этой сфере. Это Гордон Гэллап. По его словам, проводя опыты в Ориндж-Парке, ученые подсадили в яйцеклетке шимпанзе семя мужчины. Самка вынашивала плод почти восемь месяцев, а потом родила. Тем не менее, плод был убит, так как многие сочли этот опыт опасным и неэтичным.

До сих пор ведутся споры, возможно ли было оплодотворить животное таким путем сто лет назад. Многие сходятся на мнении, что это могло бы получиться при использовании современных технологий, однако не тогда, когда обо всех этих процессах было известно крайне мало.

Доказательств этому рассказу пока не нашлось, однако есть данные о другом случае. Он произошел много позже, в 1958 году. Тогда ученые показали шимпанзе Оливера. Они заявили, что у него 47 хромосом, а не 48, как должно быть у обезьяны, но и не 46, как у человека. У Оливера были веснушки на лице, и от других обезьян своего вида он отличался тем, что умел прямо ходить на двух ногах. Тем не менее, при последующих исследованиях все же выяснилось, что у него было 48 хромосом. Он умер шесть лет назад.