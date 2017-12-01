В Сети обсуждают снимки полета НЛО на фоне «кровавой Луны»

В Сети пользователи обсуждают записи американского канала, на котором велась трансляция лунного затмения. На фоне «кровавой Луны» пролетал на большой скорости некий объект, похожий на корабль пришельцев.

Как оказалось, странную мелькающую точку на фоне Луны видели в США и в Австралии. По словам пользователей, корабль пришельцев летел вдоль Луны, а затем отдалился и исчез из виду.

На видео, которое удалось записать во время трансляции лунного затмения, видна точка, которая мелькает и двигается вдоль спутника Земли. Пользователи утверждают, что помимо «кровавой Луны» им повезло увидеть и НЛО.

В NASA информацию о корабле пришельцев еще не комментировали. Уфологов и приверженцев теории об инопланетянах этот факт лишь подталкивает к выводам о реальности внеземного корабля. Между тем, в комментариях под видео и на ресурсах, посвященных теориям уфологов, скептики вновь опровергают все домыслы, призывая пользователей прекратить верить фикции.