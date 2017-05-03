В Индии найдены необычайно продвинутые орудия древних людей

В Индии нашли необычайно продвинутые орудия, которыми могли пользоваться древние люди. Археологи не могут понять, как примерно 385 000 лет назад они могли сделать его, ведь тогда процесс его изготовления был слишком трудоемким.

Археологи сообщают о необычной, по их мнению, находке, которая попалась им на глаза во время работ в Индии. Они нашли несколько кусков камня с заострёнными концами и сделали вывод, что это оружие древних людей, которые могли жить на земле около 385 000 лет назад. Некоторые археологи считают, что в это время на Индийском полуострове жили очень примитивные люди, которые не могли сделать такие «орудия». Тем не менее, рядом с ним не были обнаружены ничьи останки, что дало специалистам основания полагать, что это оружие неандертальцев.

Однако и здесь они не могут сойтись во мнении, так как считается, что в это время неандертальцев на территории современной Индии не проживало. Те же представители древних людей, которые могли там обитать, не обладали способностями, чтобы догадаться отбивать от камня заранее задуманные отщепы. Так что на сегодняшний день остается загадкой, каким образом «орудия» могли попасть на Индостан.