Ученые: Подсолнечное масло и рыбий жир вредят печени

Ученые из Испании провели эксперимент на крысах, наблюдая за тем, как их печень реагирует на регулярные приемы в пищу подсолнечного масла и рыбьего жира. Оказалось, что употребление этих продуктов может нанести вред и привести к проблемам с этим органом.

Ученые из университета в Гранаде поделились своими выводами о вреде подсолнечного масла и рыбьего жира, которые они сделали после эксперимента с крысами. Их мысли опубликовало издание Journal of Nutritional Biochemistry. В ней рассказывается, что специалисты в течение длительного времени наблюдали за состоянием печени у крыс, у которых в рационе каждый день был определенный вид жира. У одной группы подопытных это было подсолнечное масло, у другой – рыбий жир, у третьей – оливковое масло.

По окончанию опыта ученые выяснили, что любой вид жира влияет на печень, однако воздействие может быть разным. Наиболее мягкое воздействие оказывает оливковое масло. В свою очередь выяснилось, что подсолнечное масло в конечном итоге может привести даже к циррозу печени. Похожая ситуация обстоит и с рыбьим жиром. По этой причине специалисты советуют по возможности заменить употребление в пищу любых масел на оливковое, так как оно наносит организму намного меньше вреда, чем остальные.