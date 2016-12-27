Ученые обнаружили белок, способный продлевать жизнь

Ученые смогли обнаружить особый белок, который способен значительно продлить жизнь. Им оказался белок Sirt4.

Никому не секрет, что на протяжении всего существования человека поиск средства для вечной жизни занимает мысли большинства ученых специалистов. В настоящее время научная фантастика вполне может стать реальностью.

Таким образом, ученые открыли особый белок класса сиртуинов у плодовых мух под названием Sirt4. Именно он, как оказалось вследствие исследований, связан с долголетием, поскольку способен ускорять метаболизм и улучшать работу внутренних органов.

Специалисты утверждают, что результаты исследования помогут ученым изобрести препарат на основе этого белка для возможного создания «таблетки вечной жизни».