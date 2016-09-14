Ученые считают, что у близких друзей есть сходство в мозговой активности

По мнению ученых, у людей, которые близко дружат, имеются похожие паттерны в головном мозге. Чтобы доказать это, специалисты провели эксперимент.

Ученые попросили группу молодых людей назвать, кто является их самым близким другом. В то время, как ученые сканировали головной мозг ребят, они смотрели различные видеоролики. После этого исследователи сравнили реакции мозга друзей и пришли к выводу, что одинаковые паттерны все-таки есть.

В ходе эксперимента они также выяснили, что друзья обрабатывают информацию об окружающем мире одинаково. Участники эксперимента признались, что у них с друзьями и правда много общего и часто они думают одинаково. Для них эксперимент был довольно увлекательным и познавательным.