Ученые установили связь сознания с продуктом энтропии

Ученые со всего мира осмелились заявить, что человеческое сознание напрямую связано с энтропией. Специалисты полагают, что проведенные исследования помогут в лечении пациентов, страдающих эпилепсией.

В ходе научного расследования группой ученых было установлено, что сознание человека связано с энтропией. Так, именно во время бодрствования ее уровень зашкаливает.

Для того, чтобы прийти к подобному выводу, ученым пришлось провести сложный эксперимент, в котором приняло участие девять человек. Стоит отметь, двое из ни были здоровы, а остальные семь – страдали эпилепсией.

Во время сна уровень энтропии у всех испытуемых падал, а после пробуждения вновь возрастал. Результаты работы, уверены ученые, смогут позволить науке побороть такой недуг как эпилепсия.