Ученые: жуки уменьшаются из-за глобального потепления

Канадские энтомологи заметили поразительную закономерность по уменьшению размера жуков за последние два столетия. Ученые связывают подобное явление с глобальным потеплением.

Специалисты энтомологии из Университета Британской Колумбии в Канаде провели масштабное расследование, в результате которого удалось выяснить, что за двести последних лет размер тела некоторых насекомых, в частности жуков, решительно уменьшился.

К подобному выводу ученых подтолкнуло исследование 19-ти научных работ, некоторые из которых датируются XIX веком.

Таким образом, с 1800 года размер жуков уменьшился едва ли не на 20%. Феномен ученые объясняют повышением температуры воздуха, ведь с каждым градусом насекомые становились все меньше в размерах.