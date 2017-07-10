В Китае ученые вырастили уши для детей из их собственных клеток

В Китае ученые смогли вырастить новые уши для пятерых детей с недоразвитием ушной раковиной из их собственных клеток. Операция по пересадке новых ушей прошла успешно.

Как стало известно, участниками эксперимента стали дети 6-9 лет, с патологиями развития ушной раковины. Для того, чтоб создать детям новые уши, ученые использовали их собственные клетки хрящевой ткани. Благодаря компьютерной томографии удалось разработать 3D-модель будущего уха и создать каркас для того, чтобы его вырастить. Во время выращивания каркас был полностью заменен клетками хрящевой ткани.

Стоит отметить, что технология выращивания уха из собственных клеток пациента была разработана еще несколько лет назад, однако успехи продемонстрировала только недавно. С момента операции по пересадке выращенных ушей прошло уже более двух лет, что может говорить о ее долгосрочности.