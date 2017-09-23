Ученые научили косатку смешно имитировать речь человека

Группа европейских ученых в ходе проведенного исследования выяснила, что косатки способны имитировать человеческую речь. Так, специалистам удалось научить животное произносить несколько слов, а также считать до трех.

Все эксперименты специалисты проводили с 16-летней косаткой Вики, которая живет в аквариуме в Антибе, Франция. Для того, чтобы научить косатку имитировать человеческую речь, ученые специально подбирали слова, которые содержат звуки, не используемые животными в обычной жизни.

Так, во время экспериментов специалистам удалось научить Вики говорить "привет", "пока", а также считать до трех. Исследователи отметили, что для того, чтобы похоже сымитировать человеческую речь, косатке потребовалось от 4 до 17 попыток.

Ученые считают поразительным то, что несмотря на другую морфологию, косатки все же могут имитировать звучание других видов. Также специалисты отметили, что косатки не понимают смысла слов, которые имитируют, они лишь копируют звуки, которые слышат.