Ученые рассказали о влиянии электронных сигарет на иммунитет

Ученые рассказали о том, какое влияние на организм оказывают электронные сигареты. Как оказалось, электронные сигареты с ароматическими добавками вызывают массовую гибель одного из ключевых типов иммунных клеток, из-за чего усугубляется влияние вредных веществ пара на легкие.

Ученые из университета Рочестера в США заявили, что в общей сложности табачный дым куда вреднее для организма человека, чем электронные сигареты. Однако несмотря на этот факт, испарения вейпов содержит множество токсинов и канцерогенов, которые вырабатываются при сжигании испаряемой жидкости на спирали накаливания.

Так, в ходе своего эксперимента специалисты наблюдали за реакцией ряда культурных клеток на пар, который образуется при испарении разных марок никотиновой жидкости. Как оказалось, ароматические жидкости убивают один из основных типов иммунных клеток - моноцитов. По словам исследователей, пар заставляет клетки вырабатывать множество сигнальных молекул, обостряющих негативное влияние вредных веществ на легкие.

Во время исследования ученые также выяснили, что не все жидкости наносят вред, существуют более и менее опасные для здоровья ароматизаторы. Вредными считаются жидкости со вкусом земляники, арбуза и корицы. Наиболее безвредными считаются наполнители со вкусом кокоса и фруктов.