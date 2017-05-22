Ученые: Черепно-мозговые травмы даже через 30 лет могут привести к слабоумию

Ученые из Швеции пришли к выводу, что черепно-мозговые травмы даже с возрастом не проходят бесследно. По словам исследователей, даже через 30 лет они могут стать причиной развития слабоумия.

В ходе проведенного исследования специалисты выяснили, что в первый год после получения человеком черепно-мозговой травмы риск возникновения слабоумия увеличивается в 3,5-4 раза. В течение одного-пяти лет после получения травмы риск появления деменции увеличивается вдвое. Также ученые выяснили, что риск возникновения слабоумия сохранялся даже через 30 лет после получения черепно-мозговой травмы.

По словам исследователей, на появление слабоумия влияет не только черепно-мозговая травма. Как оказалось, к деменции может привести алкоголизм, депрессия ранний выход на пенсию и проживание в сельской местности, где уровень доступности медицинских и социальных услуг существенно уступает городу.