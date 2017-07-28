Эксперты раскрыли правила выживания в России

Исследователи из Высшей школы экономики выяснили правила выживания, которых придерживаются россияне. Опрос проводился среди матерей, ученые узнали, какие советы на будущее давали им их родители, а также какие наставления они дают своим детям.

В опросе ВШЭ приняли участие около 58 женщин в возрасте до 38 лет. Исследователи выяснили, что многие жители Россией живут "правилами выживальщиков", которые учат не доверять государству, верить только в себя и в любой момент быть готовыми к тому, что можно лишиться "последней рубахи".

Как рассказали опрошенные, ранее родители им давали советы о том, что всегда следует полагаться только на себя, избегать опасностей, не строить больших планов и наиболее распространенный - "не верь, не бойся, не проси". Исследователи пришли к выводу, что если раньше родители видели для своих детей в мире только опасность, то современные матери полагают, что их детей ждет светлое и безопасное будущее.

В настоящий момент женщины рассказывают своим детям, что следует получить хорошие образование и профессию, стоит всегда верить в лучшее, сострадать, а также уметь отстаивать свои убеждения. Эксперты предположили, что с такими установками будущие взрослые смогут изменить общество, если не произойдет новых исторических травм.