В Тюменской области специалистов озадачила кровавая река. Над причинами покраснения льда в одной из мелиоративной реки в Тюменской области разбираются специалисты. Об этом сообщили региональном управлении Росприроднадзора.

По данным исследователей, лед стал красным в одном из каналов, который расположен около деревни Молчановой, находящейся в Тюменском районе. На место выехали с ученые. В ходе расследования специалисты установили два участка канала, которые имеют ярко-красный окрас. Около реки не находятся никакие производственные объекты. Уточнили в управлении. По данным ведомства, научники также обследовали каналы, которые располагаются около тепличного комплекса "Тюмень-Агро" в поселке Нариманова.

Признаки загрязнения там обнаружены не были. Как уточнили в управлении, по факту начали расследование. В среду на кровавой реке будет взят отбор проб для того, что бы установить, превышение концентрации каких именно веществ привело к покраснению поверхности льда.