В NASA офицер-женщина будет охранять Землю от атак пришельцев

Сотрудники агентства NASA сообщили средствам массовой информации, что наняли на работу нового офицера, который должен будет защитить человечество в случае нападения инопланетных гуманоидов. Офицером стала женщина Лиза Пратт.

Как передают корреспонденты портала vladtime.ru, 30 января представители NASA поддержали кандидатуру астробиолога Лизы Пратт на должность офицера планетарной защиты. Сообщается, что женщина ранее работала в Университете Индианы и много понимает об особенностях космических микроорганизмов, так как изучала среду их обитания.

Теперь Пратт обязана будет следить за чистотой планеты от инопланетного вторжения. И если нападут гуманоиды, именно Лиза Пратт будет отвечать за безопасность всего человечества. Офицер начнет свою деятельность с 5 февраля, а её офис будет находиться в штаб-квартире NASA.