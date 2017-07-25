Забытый в 70-е годы антибиотик успешно противостоит современным бактериям

Группа ученых из Австралии, которые занимаются разработкой современных антибиотиков по борьбе с бактериями, с удивлением для себя, обнаружили ранее забытый препарат октапептин. Он был создан в 70 годы минувшего столетия, а сегодня с легкостью способен бороться с патогенами, которые стали устойчивы к современным лекарствам. Данное открытие произошло случайным образом.

Ни для кого не секрет, что опасные для здоровья человека бактерии способны в кратчайшие сроки эволюционировать и с легкостью противостоять вновь созданным видам антибиотиков. В подобной «гонке» человек не всегда способен остаться победителем. Октапептин был вынужден остаться в тени вновь созданных новомодных лекарств, но спустя время стало известно, что антибиотик способен успешно бороться с бактериями, которые успешно противостоят современным антибиотикам.

Специалисты назвали это «ретроспективной ловушкой». Бактерии просто утратили способность противостоять лекарству полувековой давности и уже не могут перестроиться в обратном направлении.