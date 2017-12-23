В РФ создали приложение для определения рака кожи

Приложение, которое может быть установлено на смартфон, будет обладать способностью распознания меланомы кожи на ранних стадиях развития. Данная программа признана одной из наиболее лучших разработок Уральской проектной смены в образовательном центре «Сириус».

Со слов Александры Шубиной, которая является врачом-дерматологом, также руководителем данного центра, отныне врачи-терапевты получат возможность диагностирования злокачественных опухолей с помощью специального мобильного приложения. Нейронная сеть программы запоминает изображение совершенно здоровой кожи и кожи, которая имеет признаки болезни.

Молодые специалисты проделали колоссальную работу по изучению четырех тысяч фотографий реальных пациентов Урало-Сибирского региона. Во время работы приложения, учитывается не только основы дерматологии, но и специфика осмотра проводимого медиками, а также профилактика заболевания.

Разработчики, которые занимались данной программой, уверены в том, что их приложение сможет упростить жизнь штатным врачам, которые не имеют специализации дерматолога, но и в значительной мере сможет ускорить и упростить работу по выявлению злокачественных опухолей.