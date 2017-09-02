Белый дом в ужасе: Инопланетяне атаковали два штата США

Исследователи паранормальных явлений в США пребывают в ужасе от аномальной активности НЛО. Всего за один день пришельцы появились сразу в двух американских штатах.

Как передают журналисты информационного агентства Vladtime, охотники за НЛО из NUFORC зафиксировали целых три случая атаки гуманоидных существ. По словам очевидцев, первую группу летающих тарелок обнаружили на территории штата Калифорния в Пасадине. Позже в этом же штате ещё пять НЛО было замечено уже в другом городе Карлсбад.

Самый большой инопланетный корабль был замечен туристами в Голливуде, штат Флорида. Уфологи бью тревогу и подключают специалистов NASA, чтобы в случае нападения гуманоидов. Человечество смогло отбить атаку.