Ученые смогли научить людей слышать под водой

Мировыми специалистами была создана уникальная в своем роде разработка, позволяющая аквалангистом слышать и отчетливо распознавать речь находящихся на поверхности людей. С помощью данной разработки увеличится проводимость звука.

С целью сохранения энергии звука переходящего из воздуха в водную среду, специалисты обмотали специально предназначенную рамку из алюминия кусочками латекса, закрепив при этом созданную конструкцию на мембране. В результате чего ученые смогли в разы увеличить проводимость звука. В результате проведенных опытов было отмечено, что потеря энергии при переходе из воздуха в водную среду не превышают шести процентов. Отныне аквалангисты, смогут слышать речь людей, словно находятся рядом с ним, но разговаривают шепотом.

На данный момент времени, специалисты зациклены над вопросом, где наиболее лучше применять их изобретение. Также им теперь необходимо справиться с проблемой использования их конструкции на достаточно больших глубинах.