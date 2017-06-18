Уфологи назвали ТОП-5 стран, которые постоянно посещают НЛО

Американские уфологи на протяжении долгих лет отлеживают инопланетную активность и за годы работы обнаружили, что НЛО прилетают в одни и те же места. Эксперты рассказали, в каких странах реально увидеть настоящих пришельцев.

По словам опытных охотников за НЛО, лидером среди всех стран стала Чили, где ежегодно фиксируют рекордное количество прилетающих инопланетных кораблей. На втором месте идет Великобритания, где на полях в районе Уилтшира часто появляются мистические узоры инопланетного происхождения. Также НЛО можно встретить в Австралии, где безлюдные территории всё больше привлекают гуманоидов.

Мексика ежегодно попадает в ТОП-5 стран с паранормальными явлениями. Сообщается, что пришельцы прилетают и в Россию, а именно в мистическую аномальную зону в Перми.