Группа ученых из университета в Нью-Йорке провела эксперимент, по итогам которого доказала, что курение вейпов не является безопасным и также участвует в разрушении ДНК, а также может провоцировать развитие рака.

Известно, что многие считают курение вейпов безобидным занятием. Таким людям кажется, что оно не приносит такого вреда, как если бы они курили обычные сигареты. Однако ученые из университета с Нью-Йорке на примере проведенного ими же эксперимента доказали, что электронные сигареты приносят не намного меньше вреда.

Специалисты провели опыт, в ходе которого регулярно заставляли мышей дышать дымом от вейпов. Так продолжалось на протяжении трех месяцев. после чего грызунов подвергли тщательному изучению. По его окончанию оказалось, что их организмам был нанесен колоссальный вред. Их ДНК были частично разрушены, также пострадали легкие и мочевой пузырь. Кроме того, после повреждений клетки ДНК в теории должны были начать восстанавливаться, однако их способности к этому были уже не так открыты.

Делая вывод, ученые из США отмечают, что курение вейпов не является безопасным. В их паре содержится количество канцерогенов, которое способно вызывать развитие онко- и других заболеваний.