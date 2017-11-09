Ученые назвали продукты, опасные для здоровья человека

Ученые во время проведенного эксперимента смогли выяснить, какая пища представляет опасность для здоровья человека и даже может стать причиной развития онкологического заболевания. По словам исследователей, опасными для здоровья являются продукты с большим содержанием холестерина.

Исследованием на данную тему занимались ученые из университета в Калифорнии. Для того, чтобы выяснить, какая еда является опасной для человека, специалисты провели эксперимент на лабораторных мышах. Так, у подопытных был изменен ген, который кодирует фермент Lpcat3. Данный белок контролирует происходящий синтез фосфолипидов, из которых образуется мембрана клетки. Если отключить данный фермент, то уровень холестерина начинает расти, который также принимает участие в образовании клетки.

Как рассказали специалисты, причиной развития такого онкологического заболевания, как рак, являются именно дефектные стволовые клетки, размножение которых не поддается контролю. Кроме того, холестерин способен вызвать утолщение клеток толстого кишечника и связан с быстрым ростом опухолей в тех же тканях.

В настоящий момент специалистам не удалось установить, связан ли холестерин с развитием других форм рака.

Ученые уточнили, что уровень холестерина в организме может повышаться в связи с употреблением продуктов, обогащенных транс-жирами, насыщенными жирами и некоторыми углеводами. Исследователи отметили, что для того, чтобы исключить возможность возникновения рака, следует как можно меньше употреблять в пищу молочных продуктов и красного мяса.