Ученые заявили, что космическая пыль может уничтожить все живое на Земле

Ученые пришли к выводу, что космическая пыль может уничтожить все человечество. По словам специалистов, ежегодно на Землю попадает около 60 тонн космической пыли, которая может содержать в себе источники заражения, опасные для человека.

Как рассказали ученые, Землю окружает пылевое облако, которое и является главным источником пыли, оседающей на поверхности планеты. Помимо этого, она заносится на Землю при помощи астероидов, комет и пылевого облака, расположенного около Солнца. Также ученые заявили, что некоторая часть космической пыли может прилетать на Землю из межзвездного пространства и других галактик.

Многие специалисты утверждают, что космическая пыль необычайно вредна для всех живых организмов, обитающих на Земле, однако они пока до сих пор не смогли доказать, что в ее составе существуют инопланетные бактерии.

Как считают эксперты, простые земные организмы с большей долей вероятности смогут выжить в космическом пространстве. В качестве примера они привели ядовитый фунгицид Bacillus Pumilus, который несколько лет прекрасно себя чувствовал в обшивке МКС. Исследователи отмечают, что существует возможность, что подобной живучестью могут обладать и бактерии из других уголков Вселенной.