Отныне специалисты могут менять цвет предметов, напечатанных на 3D-принтере

Эксперты разработали метод, который позволяет с помощью 3D-принтера создавать предметы. Причем после последующего их изготовления, возможно, менять их цвет на любой другой. Отмечается, что при первичном их изготовлении красители полностью прозрачные, но благодаря их обработке ультрафиолетовыми лучами, возможно, получить разнообразный цвет.

Реализацией данной методики в жизнь занимались специалисты из Массачусетского технологического института. После того, как предмет будет изготовлен на 3D-принтере, учеными было создано несколько разнообразных чернил по своему химическому составу. В каждом виде присутствует фотоиниатора для окончательного затвердения. Данный состав материала, который используется для распечатки предметов, разбавлен красителями, такими как: синий, красный и желтый.

Подчеркивается, что учеными был заранее предусмотрен метод разбивки системы 3D-модели на самостоятельные массивы, который первоначально имеют в своем составе прозрачные пиксели. При попадании их под ультрафиолетовые лучи, происходит их окрашивание в изначально зарекомендованный цвет.